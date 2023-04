https://cz.sputniknews.com/20230420/zapadni-zeme-se-obavaji-podkopani-evropske-jednoty-kvuli-planu-macrona-19385006.html

„Snaha Macrona získat pomoc Číny ve vývoji plánu eventuálních jednání mezi Ruskem a Ukrajinou vyvolalo kritiku ze strany některých spojenců, kteří mají za to, že toto úsilí je předčasné, a obávají se, že může podkopat evropskou jednotu,” píše se ve zprávě agentury.Bloomberg dříve s odkazem na informované zdroje psal, že se francouzský prezident Emmanuel Macron chce obrátit na Čínu s plánem, který podle jeho mínění dokáže přispět k jednáním mezi Ruskem a Ukrajinou. Dále se praví, že Macron nařídil svému diplomatickému poradci Emmanueli Bonnovi, aby se šéfem kanceláře komise pro zahraniční záležitosti UV čínské Komunistické strany projednal vytvoření základu jednání.Macron vykonal na začátku dubna návštěvu v Číně. V rozhovoru s předsedou Čínské lidové republiky Si Ťin-pchingem prohlásil, že Paříž je připravena těsně spolupracovat s Čínou za účelem co nejrychlejšího urovnání ukrajinské krize. Si Ťin-pching odpověděl, že „Francie může navrhnout vlastní konkrétní plán urovnání ukrajinské krize, že čínská strana je ho ochotna podpořit a sehrát konstruktivní úlohu“.Úřední osoby v některých evropských zemích mají podle dat agentury za to, že Macronova strategie může „způsobit zmatky” ohledně požadavku Ukrajiny, aby se Rusko vzdalo všech ukrajinských území.Některé státy mají skeptický názor na to, že Čína může hrát roli neutrálního zprostředkovatele s ohledem na její „bezmezné přátelství” s Ruskem. Jeden evropský diplomat v Pekingu prohlásil, že se Francii může podařit usadit strany k jednáním, ale podle jeho slov mohou nevědět, co mají dělat, když se tam ocitnou.Moskva několikrát prohlásila, že je připravena na jednání, Kyjev je však zákonodárně zakázal. Volodymyr Zelenskyj řekl na zasedání G20, že „žádný Minsk 3 nebude“. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov na to v rozhovoru pro Sputnik reagoval, že tato slova „absolutně potvrzují” postoj Kyjeva, který si nepřeje jednání. Západ stále vyzývá RF k jednáním, Moskva je na ně připravena, na Západě ale přitom ignorují stálé odmítání jednání Kyjevem.Stálý zástupce RF při OSN Vasilij Nebenzja řekl v rozhovoru pro Sputnik, že Moskva je ochotna zvážit návrhy Kyjeva ohledně urovnání, ale s ohledem na návrhy ruské strany a na situaci „na zemi“, ukrajinský režim o to však nemá zájem.V Kremlu učinili dříve prohlášení, že dnes neexistují předpoklady pro změnu situace na Ukrajině směrem k míru, že absolutní prioritou Ruska je dosažení cílů speciální operace a že dnes je to možné jenom vojensky. Dodali, že si RF vysoce váží úsilí všech států, které se snaží o mírové překonání konfliktu na Ukrajině, ale zatím to není možné. V Kremlu prohlásili, že situace na Ukrajině může být zaměřena do mírového řečiště za podmínky přiznání situace de facto a nových reálií a že všechny požadavky Moskvy jsou dávno známé.

