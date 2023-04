https://cz.sputniknews.com/20230420/zeme-g7-mohou-zavest-temer-uplny-zakaz-vyvozu-do-ruska-pisi-media-19386820.html

Země G7 mohou zavést téměř úplný zákaz vývozu do Ruska, píší média

USA a další spojenci Ukrajiny mohou vyhlásit téměř úplný zákaz vývozu do Ruska, uvádí agentura Bloomberg. 20.04.2023, Sputnik Česká republika

2023-04-20T19:11+0200

„Zástupci G7 projednávají tento nápad v době před květnovým setkáním lídrů (Velké sedmičky – pozn. red.) v Japonsku,“ píše se v publikaci.Podle novinářských údajů autoři iniciativy navrhli přechod na sankční režim, v němž bude dovoz zboží do země standardně zakázán. Zároveň jsou vytvářeny seznamy výjimek.Pokud lídři G7 iniciativu na summitu podpoří, pak účastníci nového sankčního režimu budou muset určit, co lze do Ruska vyvážet. Výjimkou se pravděpodobně stanou léky a zemědělské produkty, uvádí se v článku.Po zahájení ruské speciální operace Západ zesílil sankční tlak na Moskvu. Počet omezení dosahuje desítek tisíc, ale ve Spojených státech i v Evropě přiznávají, že negativní dopad nebyl tak značný.Jak poznamenal Vladimir Putin, politika zadržování a oslabování Ruska je dlouhodobou strategií Západu a jejím hlavním cílem je zhoršit životy milionů lidí. Přesto podle jeho slov Moskva tento neustálý tlak s klidem přechází a iniciátoři sankcí trestají sami sebe.

