Kreml upozornil na to, že zákaz exportu do RF může vést k růstu krizových tendencí ve světě

Agentura Kjódó dříve s odvoláním na zdroje v japonské vládě oznámila, že země G7 projednávají zavedení zákazu exportu do Ruska skoro veškerého zboží. Ministr ekonomiky Japonska Jasutoši Nišimura nechtěl odpovědět na otázku o „úplném zákazu“ exportu do RF, která se údajně projednává před květnovým summitem G7 v Hirošimě. Odvolal se na to, že „tato otázka se dotýká diplomatických jednání“.Mluvčí prezidenta RF učinil také prohlášení ohledně NATO, která projevuje podle názoru Kremlu svou agresivní podstatu.„NATO projevuje i nadále svou agresivní podstatu, o níž jsme mluvili i dříve, ještě před zahájením speciální vojenské operace. NATO zřejmě pokračuje ve své linii na pohlcení a zatažení do aliance Ukrajiny,“ řekl Peskov novinářům.Připomenul, že o této potenciální hrozbě promluvil také prezident RF Vladimir Putin dlouho před začátkem speciální vojenské operace.„A to ještě jednou ukazuje všem, kdo mohou aspoň trochu přemýšlet, správnost prezidentova rozhodnutí o zahájení této operace. Vycházeje ze zájmů Ruské federace a nutnosti zajistit její bezpečnost. Máme co do činění s agresivním blokem, který považuje naši zemi za nepřítele a ohrožuje bezpečnost naší země,“ zdůraznil Peskov.

