Ministerstvo zahraničních věcí RF zkritizovalo neudělení amerických víz ruským novinářům

„K otázce skutečného postoje Spojených států k novinářům. Do jejich odletu do New Yorku zbývá 40 minut. Všichni jsou na letišti. Víza nebyla udělena. Odpověď americké ambasády zní: „Pracujeme na tom“. Manipulace s tématem svobody slova a práv novinářů je evidentní,“ napsala Zacharovová na svém telegramovém účtu.K otázce neudělení amerických víz ruským novinářům se vyjádřil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.Podle jeho slov tím USA ukázaly, jakou mají hodnotu jejich prohlášení o ochraně svobody slova.Podle něj země, která se označovala za nejsvobodnější, nejchytřejší a nejsilnější zpanikařila, udělala hloupost. Rusko podle slov Lavrova nezapomene a neodpustí neudělení amerických víz ruským novinářům.„A to nejdůležitější, buďte si jisti: nezapomeneme, neodpustíme, řekl Lavrov na videu, která na svém telegramovém účtu zveřejnila mluvčí ruského ministerstva Maria Zacharovová.Lavrov na adresu novinářů řekl, že ruské ministerstvo zahraničí bude muset pracovat i za ruské novináře, kterým nebyla udělena víza, „vynaložit více energie, úsilí na to, aby se světové společenství dozvědělo pravdu.“

