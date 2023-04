https://cz.sputniknews.com/20230424/evropska-unie-jiz-vycerpala-sve-sankcni-kapacity-jez-by-dokazaly-zpusobit-rusku-bolest-19391568.html

Evropská unie již vyčerpala své sankční kapacity, jež by dokázaly způsobit Rusku bolest

Evropská unie již vyčerpala své sankční kapacity, jež by dokázaly způsobit Rusku bolest

Evropská unie již vyčerpala své sankční kapacity, jež by dokázaly způsobit Rusku bolest, prohlásil ministr financí RF Anton Siluanov. 24.04.2023, Sputnik Česká republika

2023-04-24T21:38+0200

2023-04-24T21:38+0200

2023-04-24T21:38+0200

názory

evropská unie (eu)

rusko

názor

komentář

změny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/100/42/1004259_0:0:2431:1367_1920x0_80_0_0_cae11c43d0b943704041191e4f2c1967.jpg

„Při čtení dnešního tisku vidíme, že EU je již vyčerpaná. Říkají: „Již nevíme, co bychom mohli udělat, abychom způsobili Rusku bolest,” řekl v projevu na maratonu Znanije (Znalost).Dnes máme první ostrou fázi změn světového ekonomického řádu, řekl v tomto projevu ministr financí RF Anton Siluanov.„Nacházíme se dnes v první ostré fázi procesu změn světového ekonomického řádu. Vidíme, jak se tyto země (pozn. vyspělé) snaží se zakotvit, nehledě na to, že země s rozvíjející se ekonomikou vytlačují země s takzvanou vyspělou ekonomikou,” řekl Siluanov.„Pochopení těchto příčin, podstaty probíhajících ve světě změn, umožňuje nám dnes nemyslet pouze na dnešek, ale na dlouhou dobu, jak se bude dál rozvíjet světový politický systém… Co je třeba udělat v dnešním konkrétním případě, na co je třeba se soustředit, na co zaměřit především státní finanční zdroje. Výborně si to uvědomujeme a děláme z tohoto hlediska všechno potřebné,” řekl na závěr ministr financí RF.

https://cz.sputniknews.com/20230422/ve-venezuele-spocitali-skody-zpusobene-americkymi-sankcemi-19388875.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

evropská unie (eu), rusko, názor, komentář, změny