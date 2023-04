Kyjev přesunul do Záporoží raketový systém Grom-2, sdělil Rogov

https://cz.sputniknews.com/20230424/kyjev-presunul-do-zaporozi-raketovy-system-grom-2-sdelil-rogov-19390844.html

Ukrajinská armáda přesunula do města Záporoží, které kontroluje, dalekonosný taktický raketový systém Grom-2, který může být také použit k útoku na Krym, řekl... 24.04.2023, Sputnik Česká republika

„Ukrajinští vojáci přesunuli do města Záporoží, které dočasně okupují, taktický raketový systém Grom-2. Má dolet na 300 kilometrů. Připouštím, že ukrajinští nacionalisté mohou použít tuto zbraň také k pokusům o útoky na Krym,” řekl Rogov.To všechno podle jeho názoru ještě jednou potvrzuje, žeukrajinská armáda má být odsunuta co možná nejdál od Záporožské oblasti Ruské federace, a frontová linie má být odsunuta do hloubky Ukrajiny.

