Podle jeho slov Ruská federace vidí snahy generálního tajemníka OSN o dohodu o obilí, ale co se týče vývozu ruských zemědělských produktů, tak tam nejsou prakticky žádné výsledky.„️Situace kolem dohody o obilí je ve slepé uličce;“ konstatoval ruský ministr. Připomněl, že Západ se nechystá znovu připojit banku Rosselchozbank k platebnímu systémi SWIFT. P️odle Lavrova Ruská federace vidí snahy generálního tajemníka OSN o dohodu o obilí, ale co se týče vývozu ruských zemědělských produktů, tak tam nejsou prakticky žádné výsledky. Kromě toho, Sergej Lavrov okomentoval slova českého prezidenta o postoji Číny k Ukrajině. J️edná se o prohlášení Petra Pavla o tom, že pokračování konfliktu na Ukrajině je pro Čínu výhodné. „Jsou to výroky, které nemají nic společného s prací normálního politika,“ reagoval Lavrov po prosbě se vyjádřit k prohlášení hlavy českého státu.Český lídr dříve v rozhovoru pro list Politico řekl, že pokračování konfliktu na Ukrajině je v zájmu Číny, „protože může vyvíjet tlak na Rusko, aby od něj získala různé ústupky.“ Co se týče speciální operace na Ukrajine, Lavrov uvedl, že západní prohlášení o možném zahájení jednání mezi Ruskou federací a Ukrajinou až po protiofenzívě Kyjeva jsou schizofrenie. „NATO chtělo zničit Rusko, ale nakonec ho stmelilo,“ zdůraznil šéf ruské diplomacie. Ministr podotkl, že ️Rusko udělá vše pro to, aby lidé ruské kultury na Ukrajině nebyli vyhlazeni.

