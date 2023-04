https://cz.sputniknews.com/20230425/okolnosti-se-utvareji-nikoli-ve-prospech-obilni-dohody-prohlasil-peskov-19393183.html

Okolnosti se utvářejí nikoli ve prospěch obilní dohody, prohlásil Peskov

Okolnosti se utvářejí nikoli ve prospěch obilní dohody, prohlásil Peskov

Okolnosti se zatím utvářejí nikoli ve prospěch obilní dohody: nebyla dosud splněna a nenabyla balíkového rázu, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 25.04.2023, Sputnik Česká republika

„Co se týče dohody – jde o tom, že nehledě na to, že uplynulo tolik času, nebyla zatím splněna. Nenabyla balíkového rázu. Podmínky, které se týkaly nás, nebyly realizovány. Proto se okolnosti neutvářejí zatím ve prospěch této dohody. Budeme to i nadále sledovat,“ řekl Peskov novinářům.Zdůraznil, že světová potravinová krize není přímým důsledkem odchodu z trhu ukrajinského obilí, stejně jako i ruského.Obilní dohoda, kterou podepsali 22. července roku 2022 zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, předpokládá vývoz ukrajinského obilí, potravin a hnojiv po Černém moři z tří přístavů včetně Oděsy. Balíková dohoda předpokládá rovněž odblokování ruského exportu potravin a hnojiv. Moskva podotýkala, že právě tato podmínka nebyla splněna, a přitom ze strany OSN zazněla ujištění, že tato omezení budou zrušena.Dříve prodloužilo Rusko černomořskou obilní dohodu o 60 dní – až do 18. května.

