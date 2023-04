Akcie First Republic Bank se zlevnily o 22 procent

https://cz.sputniknews.com/20230426/akcie-first-republic-bank-se-zlevnely-o-22-procent-19395413.html

Americká banka First Republic přišla o více než 100 miliard depozitů v prvním čtvrtletí tohoto roku, akcie banky se zlevnily po ukončení dražeb o 22 %. Vyplývá... 26.04.2023, Sputnik Česká republika

Depozity banky se snížily na 104,47 miliardy USD ze 176,43 miliardy ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022, přitom, že věřitel dostal dodatečnou pomoc v částce 30 miliard USD v podobě společných depozit od amerických bankovních obrů včetně Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase a Wells Fargo.Do 07:11 GMT se zlevnily akcie banky o 22,13 %, na 16 dolarů za akcii. Regulační úřady státu Kalifornie zavřely 10. března Silicon Valley Bank (SVB), což se stalo největším bankrotem banky v USA po finanční krizi z roku 2008. Krach SVB byl spojen s růstem klíčové sazby Federálního rezervního systému, což způsobilo znehodnocení aktiv na bilanci mnoha finančních institucí. Kromě toho bylo 8. března oznámeno zavření banky Silvergate orientované na kryptoměnu, a 12. března – analogické newyorské Signature Bank.List The New York Times oznámil, že bankrot SVB vyvolal obavy, že také jiné americké banky mohou mít problémy. Na tomto pozadí došlo k poklesu akcií bank analogických SVB, jako jsou First Republic, Signature Bank a Western Alliance. Mnohé z těchto finančních úvěrových organizací obsluhují začínající klienty a mají investiční portfeje podobné SVB.

