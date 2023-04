https://cz.sputniknews.com/20230426/novak-oznamil-presmerovani-20-dodavek-ropy-z-evropy-do-asie-19395552.html

Novak oznámil přesměrování 20% dodávek ropy z Evropy do Asie

Novak oznámil přesměrování 20% dodávek ropy z Evropy do Asie

Rusko přesměrovalo na asijské trhy kolem 20% ropy dodávané dříve do Evropy, oznámil vicepremiér RF Alexandr Novak ve svém projevu na maratónu Znalosti. První. 26.04.2023, Sputnik Česká republika

„Energetické zdroje, které se dříve dodávaly do Evropy… byly do značné míry přesměrovány na nové trhy. Mluvíme-li například o ropě, asi 20% objemů, které se dodávaly dříve do Evropy, jsme přesměrovali na jiné trhy. Jsou to Indie, Čína a jiné země,“ řekl Novak.Pokud jde o plyn, Rusko také přesměrovalo část dodávek do Asie, pokračoval. Mj. dodávky do Číny se zvýšily v minulém roce o přibližně 50%, podotkl vicepremiér.Od konce února roku 2022 západní země už nejednou zpřísnily protiruské sankce. Restrikční opatření EU platí pro dodávky ropy mořem, a v prosinci bylo zavedeno také stropování cen.Ruská vláda považuje sankce za nezákonné. Odvetou přestalo Rusko dodávat ropu zemím, které stanovily cenový strop, a přeorientovalo se na asijský trh. Jak spočítali v analytické společnosti Vortexa, v březnu připadalo na Čínu a Indii až 91% tohoto exportu.Mezitím v Asii se začal ruský druh ropy Urals prodávat s velkými slevami, až na výrobní cenu s ohledem na místní poplatky, oznámila v prosinci agentura Reuters. Mj. sleva na ruskou surovinu v Indii činila v tomto měsíci 12 až 15 USD ve srovnání s dřívějšími transakcemi.

