Ruské ministerstvo zahraničí okomentovalo telefonický rozhovor mezi Zelenským a Si Ťin-pchingem

Moskva bere na vědomí připravenost Pekingu vytvářet podmínky k zahájení procesu vyjednávání, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria... 26.04.2023, Sputnik Česká republika

„Bereme na vědomí ochotu čínské strany vyvinout úsilí k přípravě vyjednávacího procesu. Vidíme široký soulad našich zásadových přístupů s ustanoveními příslušného pozičního dokumentu zveřejněného čínským ministerstvem zahraničí 24. února,“ řekla Zacharovová, jejíž komentář byl zveřejněn na webu ruského ministerstva zahraničních věcí.Zároveň poznamenala, že „problém není v nedostatku dobrých plánů“. „Kyjevský režim zatím dává najevo, že odmítá jakékoli rozumné iniciativy směřující k politickému a diplomatickému urovnání ukrajinské krize, a případný souhlas s jednáním je podmíněn ultimáty se záměrně nereálnými požadavky. Ukrajinská vláda a její západní kurátoři již prokázali svou schopnost ukončit mírové iniciativy... Je tedy nepravděpodobné, že by jakékoli výzvy k míru byly adekvátně přijaty loutkami ovládanými z Washingtonu,“ dodala.Čínská ústřední televize již dříve uvedla, že čínský prezident Si Ťin-pching uskutečnil telefonický rozhovor se Zelenským. Šlo o první rozhovor mezi oběma prezidenty od zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině.Čínský prezident Si Ťin-pching v telefonickém rozhovoru s Volodymyrem Zelenským řekl, že bez ohledu na mezinárodní situaci je Čína připravena spolupracovat s Ukrajinou na rozvoji vzájemně výhodné spolupráce mezi oběma zeměmi, uvedla agentura Cailian.„Přání Číny rozvíjet vztahy s Ukrajinou je konzistentní a jasné. Bez ohledu na to, jak se bude měnit mezinárodní situace, je Čína ochotna spolupracovat s Ukrajinou na podpoře vzájemně výhodné bilaterální spolupráce,“ řekl Si Ťin-pching a poznamenal, že „problém není v nedostatku dobrých plánů“. Čínská ústřední televize již dříve uvedla, že čínský prezident Si Ťin-pching uskutečnil telefonický rozhovor se Zelenským. Šlo o první rozhovor mezi oběma prezidenty od zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině.Čínský prezident Si Ťin-pching v telefonickém rozhovoru s Volodymyrem Zelenským řekl, že bez ohledu na mezinárodní situaci je Čína připravena spolupracovat s Ukrajinou na rozvoji vzájemně výhodné spolupráce mezi oběma zeměmi, uvedla agentura Cailian.„Přání Číny rozvíjet vztahy s Ukrajinou je konzistentní a jasné. Bez ohledu na to, jak se bude měnit mezinárodní situace, je Čína ochotna spolupracovat s Ukrajinou na podpoře vzájemně výhodné bilaterální spolupráce,“ řekl Si Ťin-pching.

