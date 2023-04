https://cz.sputniknews.com/20230426/turecko-zavede-130procentni-clo-na-dovoz-zemedelskych-vyrobku-19395166.html

Turecko zavede 130procentní clo na dovoz zemědělských výrobků

Turecko zavede 130procentní clo na dovoz zemědělských výrobků

Turecko zavede od 1. května clo ve výši 130% na dovoz pšenice, ječmene a kukuřice. Oznámil to 25. dubna vládní věstník Resmi Gazete. 26.04.2023, Sputnik Česká republika

2023-04-26

2023-04-26T12:13+0200

2023-04-26T12:12+0200

svět

turecko

evropa

ukrajina

obilí

ursula von der leyenová

východní evropa

Výjimka bude udělána pro Bosnu a Hercegovinu, pro niž je stanovena nulová sazba, a také pro Singapur, který má clo v rozměru 16,2% pro jednotlivé druhy zemědělské produkce.Dříve, 25. dubna se vyslovil ministr zemědělství Maďarska István Nagy pro zachování zákazu dovozu obilí a jiné zemědělské produkce z Ukrajiny až do konce roku. Podotkl, že by Maďarsko chtělo, aby Evropská komise nahradila výdaje na tranzit tohoto zboží přes Východní Evropu.Téhož dne ministr zemědělství a rozvoje venkova Polska Robert Telus prohlásil, že zákaz dovozu řady zemědělských výrobků z Ukrajiny do EU má být zaveden do konce roku. Toto rozhodnutí odůvodnil významem co nejdelší platnosti podobných mechanismů pro ochranu polského trhu. 20. dubna agentura Reuters oznámila, že ministři zemědělství Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska na jednání s místopředsedou Evropské komise Valdisem Dombrovskisem vyzvali EU, aby dočasně zakázala dovoz mléka a drůbeže z Ukrajiny.Polští farmáři nejednou vyjádřili nespokojenost s rostoucími dodávkami ukrajinské produkce. Z toho důvodu zablokovali 12. dubna železniční tratě, po nichž se dováží obilí z Ukrajiny.V důsledku toho 19. dubna předsedkyně EK Ursula von der Leyenová slíbila farmářům šesti členských zemí EU 100 milionů eur za zrušení zákazu dovozu obilí z Ukrajiny. V EK zdůraznili, že v rámci zásady jednotného trhu a jednotného celního prostoru EU je nutno se přidržovat společného evropského přístupu.

