Rusko a Turecko potvrdily dodávku jaderného paliva do jaderné elektrárny Akkuyu

Turecko obdrželo certifikát pro získání prvního jaderného paliva. Právě dnes země prakticky vstupuje do klubu zemí s jadernou energetikou. 27.04.2023, Sputnik Česká republika

Rusko a Turecko oficiálně potvrdily dodávku jaderného paliva do energetického bloku č. 1 JE Akkuyu. Rosatom předal certifikát tureckému ministerstvu energetiky, povolení k tomu dal ruský prezident Vladimir Putin. Nejvyšší představitelé obou zemí se dnes účastní slavnostního předání jaderného paliva do jaderné elektrárny Akkuyu prostřednictvím videokonference. Alexej Lichačov, generální ředitel Státní korporace pro atomovou energii Rosatom, se na ruského prezidenta obrátil z areálu JE se žádostí, aby mu dovolil předat certifikát tureckému ministru energetiky Fatihu Dönmezovi. „Samozřejmě, dovoluji,“ řekl Putin. Poté Lichačov předal dokument Dönmezovi. Všechny bloky jaderné elektrárny Akkuyu budou uvedeny do provozu do roku 2028, uvedl turecký prezident Tayyip Erdogan. „Všechny bloky elektrárny budou uváděny do provozu postupně až do roku 2028. Tato elektrárna bude zajišťovat 10 procent spotřeby elektřiny u nás. Po zprovoznění plného výkonu se ročně vyrobí asi 35 miliard kilowatthodin elektřiny, elektrárna bude generovat zhruba 30 miliard kilowatthodin elektrické energie,“ řekl Erdogan během svého projevu.

