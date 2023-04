Ukrajinský ministr obrany ohlásil vyčerpání zásob sovětských raket protivzdušné obrany

https://cz.sputniknews.com/20230427/ukrajinsky-ministr-obrany-ohlasil-vycerpani-zasob-sovetskych-raket-protivzdusne-obrany-19396912.html

Kyjevu docházejí zásoby munice pro sovětské systémy protivzdušné obrany, řekl v rozhovoru pro RBK-Ukrajina ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Podle jeho mínění spočívá dnes klíčový úkol Kyjeva a jeho partnerů v zabezpečení Ukrajiny náhradními díly, obsluhou, opravou, a municí pro systémy, které již dostala, „počínaje odstřelovací puškou a konče raketomety HIMARS a tanky“. O tom, že Ukrajině mohou dojít zásoby raket pro systémy Buk do 13. dubna a raket S-300 do 3. května psal dříve s odkazem na dokumenty uniklé z Pentagonu list The Wall Street Journal. V těchto dokumentech se pravilo, že v tomto případě zůstane větší část ukrajinské kritické infrastruktury za hranicemi Kyjevské oblasti nepokrytou PVO a že počet nechráněných objektů stoupne z 6 na více než 40. List The Washington Post zase informoval s odkazem na uniklé dokumenty Pentagonu a rozvědky datované koncem února, že možnost Kyjeva zajistit protivzdušnou obranu středního doletu bude vyčerpána do 23. května. Zástupce velení vojenského letectva OSU Jurij Ignat nazval tenkrát tuto informaci zastaralou. Zároveň přiznal, že existuje nebezpečí nedostatku sovětské munice, jež se vyrábí v Rusku. „Nikde jinde je nemají, takže dříve nebo později dojdou,” řekl. Německo v polovině dubna sdělilo, že Ukrajina od něj dostala první systém PVO Patriot. Současně s tím napsal list The Financial Times s odkazem na vlastní zdroje, že Kyjev požádal západní partnery o rychlé odeslání raket pro protivzdušné systémy.

