Předsedkyně ukrajinské komunity na Krymu Anastasia Hridčinová prohlásila, že ukrajinskou stranou avizovanou protiofenzívu čeká spousta nemilých překvapení. 29.04.2023

Ukrajinská vojska jsou připravena přejít do protiofenzívy, čekají na rozhodnutí velení, prohlásil již dříve ministr obrany Ukrajiny Oleksij Reznikov. Za jeden z cílů se označuje přístup k pobřeží Azovského moře. Volodymyr Zelenskyj ze své strany v interview pro finskou Yle a další skandinávská média prohlásil, že protiofenzíva prý ukrajinským vojskům umožní dobytí Krymu. Dotázaní odborníci podotýkali, že nelze věřit rozporuplným prohlášením Kyjeva a Washingtonu o ukrajinské protiofenzivě: může to být součástí dezinformační kampaně.Podle jejích slov přichází na adresu komunity velké množství poselství z Ukrajiny.„Obyčejní obyvatelé Ukrajiny, převážně z jihovýchodní části země, projevují zájem o činnost ukrajinské komunity na Krymu, o naše časopisy, naše akce a o život Ukrajinců na Krymu,“ řekla Hridčinová.Podotkla, že komunita sbírá humanitární pomoc pro obyvatele osvobozených území a věci, které potřebují ruští vojáci.Krym se stal ruským regionem v březnu 2014 na základě výsledků referenda po státním převratu na Ukrajině. V referendu roku 2014 se vyslovilo 96,77 % voličů na Krymu a 95,6 % v Sevastopolu pro zapojení do složení Ruska. Ukrajina považuje Krym i nadále za své dočasně okupované území a četné západní země v tom Kyjev podporují. Ruské vedení ze své strany nejednou prohlásilo, že obyvatelé Krymu hlasovali pro znovusjednocení s Ruskem demokratickou cestou, v plném souladu s mezinárodním právem a se Stanovami OSN. Podle slov prezidenta RF Vladimira Putina je otázka Krymu „definitivně vyřešena“.

