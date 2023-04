https://cz.sputniknews.com/20230429/na-ukrajine-jsou-na-statnich-poznavacich-znackach-zakazana-pismena-z-a-v-19400410.html

Na Ukrajině jsou na státních poznávacích značkách zakázána písmena Z a V

Ukrajinská vláda zakázala výrobu a používání kombinací písmen Z a V na jednotlivých registračních značkách, uvádí zpráva na webu Ministerstva vnitra Ukrajiny. 29.04.2023, Sputnik Česká republika

„Netýká se to státních registračních značek pro elektromobily,“ píše se ve zprávě.Zakázána jsou tedy písmena Z a V, jejich použití samostatně i ve slovech psaných azbukou, místo Z -S, místo V - F. To platí i pro nápisy a obrázky, komunistické symboly, národně-socialistický (nacistický) totalitní režim.Upřesňuje se, že pokud byla značka vyrobena před vstupem nových pravidel v platnost, bude muset majitel vozu vymyslet jinou kombinaci.Kromě toho se již na ukrajinské SPZ nesmí objevovat:Jak upozornil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, kyjevská vláda již mnoho let provádí politiku agresivní derusifikace a nucené asimilace. Například v roce 2015 země přijala zákon o dekomunizaci, na jehož základě zahájila demontáž pomníků spojených se sovětskou historií a také přejmenovávání ulic.Ukrajina v poslední době začíná bojovat nejen se sovětskou historií, ale se vším, co souvisí s Ruskem.

