Ve Varšavě vtrhla policie do budovy školy při ruském velvyslanectví

Ve Varšavě představitelé místních úřadů a policie vyrazili dveře a vtrhli do školy při ruském velvyslanectví, oznámil zpravodaj Sputniku z místa události. 29.04.2023, Sputnik Česká republika

Ráno přijeli ke školní budově v Kielecké ulici představitelé magistrátu za doprovodu policie, a také ruští diplomaté včetně rady velvyslanectví Andreje Ordaše.Představitel magistrátu požádal, aby byla otevřena vrata, ale to bylo odmítnuto. Ordaš prohlásil, že veškerá rozhodnutí o zabavení budovy považuje ruská strana za nezákonná, a upozornil na odvetná diplomatická opatření.Poté speciálně pozvané služby začaly vylamovat vrátka. To se jim po nějaké době podařilo, polští úředníci vtrhli do budovy a pak pověsili na vrata řetěz se zámkem, aby nebylo možné odvézt ze školy majetek.Na území školy pustili jenom pracovníky velvyslanectví. Ordáš upozornil na to, že tito lidé mají diplomatický status.Prvního března minulého roku Polsko oznámilo, že zahájilo proces zabavování ruské nemovitosti ve Varšavě. MZV se obrátilo na orgány státní správy s návrhem na „zahájení soudního řízení ohledně dvou objektům nemovitosti, které jsou neoprávněně ve vlastnictví Ruské federace a nejsou používány v diplomatických a konzulárních cílech“. Jde o budovy v Kielecké ulici 45, kde se nachází škola, a v Sobieského ulici 100, kde bydleli dříve ruští diplomaté a v současné době je budova neobydlená a potřebuje opravu.Kromě toho bylo v tomto týdnu oznámeno, že asi před dvěma měsíci zabavila polská prokuratura z účtů ruského velvyslanectví a obchodního zastupitelství značné částky jak v dolarech, tak i v polských zlotých. Tyto prostředky byly zablokovány od února minulého roku na základě podezření, že jsou údajně používány pro financování terorismu. Přitom podle slov velvyslance RF Sergeje Andrejeva nikdo diplomatickou misi nepožádal o vysvětlení a polská strana neprováděla žádné vyšetřovací akce a neuvedla žádné důvody k zabavení peněz.Ruský velvyslanec prohlásil, že polské úřady porušily Vídeňskou úmluvu Moskva vyjádří Varšavě protest kvůli obsazení školy při ruském velvyslanectví, řekl ruský velvyslanec Sergej Andrejev. „Kvalifikace je jednoznačná - jde o protiprávní jednání, porušení Vídeňské úmluvy v diplomatických vztazích. Samozřejmě budeme protestovat,“ zopakoval a zdůraznil, že jde o protiprávní jednání - vniknutí na území diplomatického objektu.

polsko, rusko, velvyslanectví, policie, diplomatické vztahy