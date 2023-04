https://cz.sputniknews.com/20230430/media-nekolik-zemi-prekazi-politice-usa-v-ukrajinskem-konfliktu-19401371.html

Média: Několik zemí překáží politice USA v ukrajinském konfliktu

Indie, Brazílie, Pákistán a Egypt obsazují vyhýbavý postoj v některých otázkách souvisejícím s ukrajinskou krizí a překáží politice USA, píše The Washington... 30.04.2023, Sputnik Česká republika

Podle údajů americké rozvědky, jež unikly na internet, prohlásila v březnu ministryně zahraničí Pákistánu Hina Rabbani Khar, že její země „nemůže dál zachovat zlatý střed mezi Čínou a USA,” a zdůraznila „skutečné strategické partnerství” s Čínou.Jeden z uniklých dokumentů, píše list, prozrazuje, že pákistánská vláda očekávala před hlasováním o protiruské rezoluci v OSN nátlak ze strany Západu, aby Islámábád podpořil daný dokument. USA se tohoto rozhodnutí Pákistánu nedočkaly, zdržel se hlasování, píše list.Z dokumentů rozvědky vyplývá, že stejnou politiku prováděli v únoru také v New Dillí. Poradce indického premiéra Naréndry Módího Adžit Doval měl 22. února jednání s tajemníkem ruské Bezpečnostní rady Nikolajem Patruševem.V dokumentech americké rozvědky se praví, že Doval ujistil Patruševa, že Indie podpoří Rusko ve vztazích s různými státy, a že v New Dillí „pracovali” na tom, aby problém speciální vojenské operace „nebyl nastolen na schůzce G20 za indického předsednictví.” List The Washington Post píše, že uniklé dokumenty obsahují předběžné hodnocení návrhů brazilského prezidenta Luise Ignácia Luly da Silvy ohledně založení „paktu míru na celém světě” za účelem smíření zájmů USA a Číny a zastavení válečných akcí na Ukrajině. V dokumentu se praví, že představitelé ministerstva zahraničí RF podpořili návrh Luly.Podle hodnocení americké rozvědky obsažených v uniklých dokumentech „se Egypt snaží překonat konfrontaci kvůli Ukrajině a čelit požadavkům o vojenské pomoci jak z ruské strany, tak ze strany USA.”Pentagon vyšetřuje únik dokumentů věnovaných stavu ukrajinské armády a plánům USA a NATO na její posílení. Mluví se o tom, že se na internet mohlo dostat přes sto dokumentů, a že se škody z toho hodnotí jako značné. Bílý dům odmítl potvrdit pravost zveřejněných na internetu dokumentů a prohlásil, že zatím není připraven zveřejnit teorii, jak a proč došlo k tomuto úniku.V Moskvě nevylučují, že šlo o záměrné podstrčení dezinformací. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl, že USA jsou stranou konfliktu a v podstatě vedou proti Ruku hybridní válku, která může obsahovat také podobné triky.

2023

