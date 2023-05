https://cz.sputniknews.com/20230501/papez-frantisek-vyzval-ukrajinu-aby-nepodnikala-utok-19402016.html

Papež František vyzval Ukrajinu, aby nepodnikala útok

Papež František vyzval Ukrajinu, aby nepodnikala útok

Papež František vyzval Ukrajinu a Rusko, aby nepodnikaly útok, a prohlásil, že je připraven vyslat do Moskvy a Kyjeva své zástupce, aby organizovali jednání... 01.05.2023, Sputnik Česká republika

Informovaný zdroj z Vatikánu v říjnu sdělil, že Svatá stolice hodlá udělat všechno, co je v jejích silách, pro dosažení míru na Ukrajině.V odpovědi na otázku o reakci Vatikánu na návrhy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona řekl, že „kdyby ho obě strany požádaly o zprostředkování, Svatá stolice by to samozřejmě neodmítla.”

