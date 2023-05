https://cz.sputniknews.com/20230502/odplata-stihne-vrahy-civilnich-obyvatel-v-odese-prohlasil-lidr-krymu-aksjonov-19402395.html

Odplata stihne vrahy civilních obyvatel v Oděse, prohlásil lídr Krymu Aksjonov

Odplata stihne vrahy civilních obyvatel v Oděse, prohlásil lídr Krymu Aksjonov

Vedoucí představitel Krymu Sergej Aksjonov prohlásil, že jména vrahů pokojných obyvatel v Domě odborů 2. května roku 2014 jsou známá, a že odplata za spáchaný... 02.05.2023, Sputnik Česká republika

2023-05-02T12:19+0200

2023-05-02T12:19+0200

2023-05-02T12:19+0200

svět

oděsa

tragédie

odplata

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/293/99/2939959_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_5dfbc003060679e8dc4c517892d5a6c2.jpg

„Hromadná vražda v Oděse jasně ukázala teroristickou podstatu kyjevského režimu. Byla to v podstatě rituální vražda. Protože nacismus – to není jen politický systém, a rusofobie není jen projev národní nepřízně. Je to kult nenávisti a smrti, „náboženství“ teroristického státu,“ napsal Aksjonov na svém kanálu na Telegramu.Kyjevská vláda uvalila vinu za tragedii na oběti, a zločinci byli prohlášeni za hrdiny a za bojovníky se separatismem, podotkl.Po výměně moci na Ukrajině v roce 2014 založili aktivisté „antimajdanu“ v Oděse stanový tábor na Kulikově poli. O poledne 2. května začaly v okolí Řeckého náměstí srážky mezi aktivisty „antimajdanu“ na jedné straně a fotbalovými fanoušky z Charkova a Oděsy, a také účastníky „euromajdanu“ na straně druhé. Srážky skončily likvidací stanového tábora a podpálením Domu odborů, v němž se ukryli představitelé „antimajdanu“. Oběťmi této tragedie se stalo 48 lidí a více než 250 jich bylo zraněno.

https://cz.sputniknews.com/20220506/eslp-predal-kyjevu-vypovedi-obeti-tragedie-v-odese-v-roce-2014-18264072.html

oděsa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

oděsa, tragédie, odplata