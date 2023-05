https://cz.sputniknews.com/20230504/media-ukrajina-nastvala-jednou-protiruskou-akci-vice-nez-pul-miliardy-lidi-19405356.html

Média: Ukrajina naštvala jednou protiruskou akcí více než půl miliardy lidí

Ukrajina se neomluvila za urážku věřících hinduistů, čímž naštvala indické obyvatelstvo, prohlásil autor portálu infoBRICS, průzkumník geopolitiky a politické... 04.05.2023, Sputnik Česká republika

Autor napsal, že neuvážený čin ukrajinského ministerstva obrany, které zveřejnilo na sociálních sítích foto urážející hinduistickou bohyni Kálí zobrazenou jako Marilyn Monroe s vlající sukní pokazila i beztak křehké vztahy mezi Kyjevem a New Dillí.„Více než miliarda Indů po celém světě byla hluboce pobouřena po té, co ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo foto urážející hinduistickou bohyni Kálí. <...> S ohledem na již pošpiněnou pověst Ukrajiny v Indii tento poslední incident pouze posílil nepřátelský vztah vůči této zemi,” napsal pohoršený Adel.Dále poznamenal, že se Ukrajina snaží, nehledě na podobný vztah vůči Indii, poštvat ji proti Rusku, stále vytýká Indii její neutrální postoj v ukrajinském konfliktu a také odmítnutí ekonomického tlaku na Kreml.„Kyjev chce odvrátit New Dillí od Moskvy, snaží se zmarnit desetiletí plodných a starých vztahů, ale zároveň projevuje jeho vláda neúctu vůči jedné z nejvíce uctívaných postav hinduismu,” napsal autor na závěr.Ukrajinské MZV zveřejnilo na začátku týdne dvě fotografie. Na jedné je kloub kouře po útoku dronů OSU na skladiště ropy v Sevastopolském přístavu, na druhé je karikatura hinduistické bohyně smrti Kálí v podobě Marilyn Monroe. Zástupci ukrajinského MZV podepsali tuto publikaci slovy „umělecké dílo.” Po určitém času byla fotografie odstraněna.

ukrajina, indie, rusko