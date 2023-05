https://cz.sputniknews.com/20230504/za-utokem-na-kreml-na-ukrajine-stoji-usa-tvrdi-peskov-19405241.html

Za útokem na Kreml na Ukrajině stojí USA, tvrdí Peskov

Moskva zvažuje různé možnosti, jak reagovat na ukrajinský útok na Kreml, pokusy o popírání v Kyjevě a Washingtonu jsou samozřejmě směšné, řekl tiskový mluvčí... 04.05.2023, Sputnik Česká republika

„Podobné pokusy o popírání v Kyjevě a Washingtonu jsou samozřejmě směšné. Dobře víme, že o takových akcích a teroristických útocích se nerozhoduje v Kyjevě, ale ve Washingtonu. A Kyjev už dělá to, co se mu řekne,” řekl Peskov novinářům.Dodal, že Moskva ví, že „často to není ani Kyjev, kdo stanovuje cíle, ale Washington, který je stanoví a pak je přinese do Kyjeva, aby je Kyjev realizoval”.„Ne pokaždé má Kyjev také právo volit si své prostředky. I to je často diktováno zpoza oceánu. Toho jsme si dobře vědomi a jsme si toho vědomi. Dělit to všechno na dvě části, nebo ne, je na vás, ale ve Washingtonu by si měli jasně uvědomit, že to víme,” zdůraznil Peskov.Tisková služba Kremlu dříve uvedla, že v noci na 3. května se kyjevský režim pokusil o útok bezpilotním letounem na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina.

