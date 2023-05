https://cz.sputniknews.com/20230505/cina-vyjadrila-ochotu-spolu-s-ruskem-urovnavat-konflikt-na-ukrajine-19406201.html

Čína vyjádřila ochotu spolu s Ruskem urovnávat konflikt na Ukrajině

Peking bude koordinovat s Moskvou úsilí pro urovnání krize na Ukrajině, prohlásil ministr zahraničí ČLR Čchin Kang na schůzce se svým ruským kolegou Sergejem... 05.05.2023, Sputnik Česká republika

„Čína bude vytrvale prosazovat mírová jednání, a je ochotna zachovávat součinnost a koordinaci s Ruskem, aby přispěla reálným přínosem k politickému urovnání krize,“ uvádějí se slova Čchin Kanga na oficiálních webových stránkách MZV ČLR.Jak se uvádí ve zprávě, Lavrov vytýčil ze své strany velký význam pozice Číny v otázce urovnání ukrajinské krize, vyjádřil souhlas se zásadní pozicí Pekingu a promluvil o ochotě zachovávat úzké kontakty s ČLR.Obě strany se domluvily také o upevňování součinnosti v Asijsko-Tichomořském regionu, o čelení „nové studené válce“ a o zachování regionálního míru a stability. Rusko a Čína potvrdily ochotu upevňovat koordinaci a spolupráci v rámci mnohastranných struktur, jako jsou BRICS. G20, OSN a ŠOS, a „čelit všem formám hegemonie“.Koncem dubna předseda ČLR Si Ťin-pching v telefonickém rozhovoru s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským oznámil, že se do Kyjeva a do jiných zemí vydá vládní delegace, aby si důkladně vyměnila názory v otázce politického urovnání ukrajinské krize. Povede ji představitel pro záležitosti Eurasie a bývalý velvyslanec v Rusku Li Hui.Čínská vláda předložila v únoru svůj mírový plán. Obsahuje 12 bodů, mj. výzvy k zastavení palby, respektování zákonných zájmů všech zemí v bezpečnostní sféře a urovnání humanitární krize na Ukrajině. Podle slov prezidenta Ruska Vladimira Putina mohou být mnohé body čínského mírového plánu základem urovnání, když budou na to připraveni na Západě a v Kyjevě.

