https://cz.sputniknews.com/20230505/clinton-prohlasil-ze-uz-v-roce-2011-chapal-ze-specialni-vojenska-operace-je-otazkou-casu-19406653.html

Clinton prohlásil, že už v roce 2011 chápal, že speciální vojenská operace je otázkou času

Clinton prohlásil, že už v roce 2011 chápal, že speciální vojenská operace je otázkou času

Bývalý prezident USA Bill Clinton prohlásil, že už v roce 2011 po schůzce s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem v Davosu si myslel, že ruská speciální... 05.05.2023, Sputnik Česká republika

2023-05-05T21:33+0200

2023-05-05T21:33+0200

2023-05-05T21:33+0200

svět

speciální operace

usa

rusko

ukrajina

bill clinton

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/748/55/7485529_0:234:2810:1815_1920x0_80_0_0_f6ba4cc7c82eb12ed7a15fe7356b328a.jpg

Clinton tvrdí, že v průběhu besedy mu Putin prohlásil, že nepodporuje Budapešťské memorandum, které předpokládá odmítnutí Ukrajinou jaderných zbraní výměnou za záruky bezpečnosti.„Vladimir Putin mi sám řekl v roce 2011, tři roky předtím, než dobyl Krym, že nesouhlasí s dokumentem, který jsem podepsal s (bývalým prezidentem RF) Borisem Jelcinem. Řekl mi toto: „Nesouhlasím s tím a nepodporuji, nejsem tím omezen“, a od onoho dne jsem chápal, že je to jen otázka času,“ řekl Clinton, jehož slova uvádí list The Financial Times. Clinton však neuvedl, o jakých právě bodech tohoto dokumentu mluvil tehdy Vladimir Putin.Na tiskové konferenci v březnu roku 2014 Vladimir Putin prohlásil, že po uzurpaci moci v Kyjevě vznikl na území Ukrajiny nový stát, „s nímž jsme žádné zavazující dokumenty nepodepisovali“.Bývalý prezident USA vyzval Západ k zesílení podpory Ukrajiny, v opačném případě může podle jeho názoru tato situace „dodat odvahy“ nejen Rusku v konfliktu s Ukrajinou, ale také Číně v otázce čelení Tchaj-wanu. Jeho manželka a bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová se ze své strany domnívá, že předseda ČLR Si Ťin-pching prý odložil plány akcí proti Tchaj-wanu kvůli situaci na Ukrajině. „Si to viděl. A myslím si, že před ruským vpádem byla velká pravděpodobnost toho, že by vytáhl proti Tchaj-wanu v průběhu dvou nebo tří let. Myslím si, že grafikon byl posunut,“ dodala.

usa

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

speciální operace, usa, rusko, ukrajina, bill clinton, vladimir putin