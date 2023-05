https://cz.sputniknews.com/20230505/vedci-sledovali-ve-vesmiru-mozny-konec-zeme-hvezda-pohltila-planetu-19405759.html

Vědci sledovali ve vesmíru možný konec Země, hvězda pohltila planetu

Vědci sledovali ve vesmíru možný konec Země, hvězda pohltila planetu

Vědci získali poprvé představu o tom, jak probíhá proces pohlcení planety umírající hvězdou během jejího rozšíření, Podle mínění astronomů čeká stejný osud... 05.05.2023, Sputnik Česká republika

2023-05-05T07:45+0200

2023-05-05T07:45+0200

2023-05-05T07:45+0200

svět

věda

země

vědci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/12277725_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a040e88c537d319feb9654e8f8f0baf2.jpg

Američtí astronomové zaregistrovali, jak hvězda podobající se Slunci pohltila planetu podobající se Jupiteru. Podle jejich názoru čeká stejný osud Zemi, píše The New York Times s odkazem na výzkum zveřejněný v časopisu Nature.„Je to definitivní osud Země. Skutečně vidíme, co postihne Zemi za 5 miliard let,” řekl jeden z autorů výzkumu, zaměstnanec Massachusettského technologického institutu Kishalai De.Hvězda, jež je starší než Slunce, která se nachází na vzdálenosti 12 tisíc světelných let od Země, pohltila plynovou planetu během jejího rozšíření. Stává se to, když hvězdy začínají umírat, a je to doprovázeno pohlcením všech objektů, jež leží v hranicích jejich rozšíření.De sdělil, že se výzkum procesu pohlcení podobal detektivce. Spatřil neobvyklou explozi pomocí teleskopu Palomarské observatoře v Kalifornii v květnu 2020, k identifikaci události byla také použita informace z teleskopu na Havaji. Pak tuto událost sledovali v infračerveném světle, což právě pomohlo zjistit, že jde o pohlcení planety hvězdou. De řekl, že sledování „poskytlo první představu” o tom, jak probíhá tento proces.V článku se praví, že se planeta nacházela víc než rok předtím u okrajů hvězdy a pohlcovala části její atmosféry. Exploze, když hvězda úplně zahalila planetu, trvala deset dní. Pak bylo půl roku vidět mocné záření, když se konalo pohlcení zbytků planety.

země

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

věda, země, vědci