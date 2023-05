https://cz.sputniknews.com/20230505/who-rusi-status-pandemie-covidu-19-19406796.html

WHO ruší status pandemie covidu-19

WHO ruší status pandemie covidu-19

Světová zdravotnická organizace zrušila status globální pandemie covidu-19, řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. 05.05.2023, Sputnik Česká republika

2023-05-05T19:14+0200

2023-05-05T19:14+0200

2023-05-05T19:14+0200

svět

světová zdravotnická organizace (szo)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/12823917_0:0:3285:1848_1920x0_80_0_0_bb0de7728e6c65338e5df761385012aa.jpg

„Výbor expertů WHO pro mimořádné situace v souvislosti s covidem-19 navrhl, abychom zrušili status ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC) covidu-19. Postupoval jsem podle této rady a oznámil konec pandemie,“ řekl na brífinku.Ghebreyesus dodal, že to neznamená, že covid-19 přestal být globálním nebezpečím ohrožujícím zdraví.Rozhodnutí bylo pečlivě zváženo, naplánováno a učiněno na základě důkladné analýzy údajů, zdůraznil a ujistil, že nebude váhat se svoláním dalšího výboru pro mimořádné situace, pokud covid-19 znovu ohrozí svět.Řekl, že od začátku pandemie podle oficiálních údajů zemřelo na koronavirus asi sedm milionů lidí.Dne 31. prosince 2019 čínská vláda informovala Světovou zdravotnickou organizaci o vypuknutí neznámého zápalu plic ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Odborníci identifikovali původce onemocnění – nový koronavirus. V březnu 2020 WHO prohlásila vypuknutí covidu-19 za pandemii.

https://cz.sputniknews.com/20220313/byly-uvedeny-choroby-ktere-zustavaji-navzdy-po-covidu-19-17983477.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

světová zdravotnická organizace (szo)