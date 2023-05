https://cz.sputniknews.com/20230506/polsko-bude-pozadovat-od-eu-zavedeni-sankci-na-dovoz-potravin-z-ruska-19408458.html

Polsko bude požadovat od EU zavedení sankcí na dovoz potravin z Ruska

Polsko bude požadovat od EU zavedení sankcí na dovoz potravin z Ruska

Polsko bude požadovat, aby Evropská unie zavedla sankce na dovoz potravin z Ruska, prohlásil stálý zástupce Varšavy v Bruselu Andrzej Sadoś. Jeho slova cituje... 06.05.2023, Sputnik Česká republika

2023-05-06T16:18+0200

2023-05-06T16:18+0200

2023-05-06T16:18+0200

svět

polsko

rusko

potraviny

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/285/67/2856785_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e33ccc447bb24aef7e1046e2f9e414da.jpg

„Andrzej Sadoś prohlásil, že Polsko považuje za nepřijatelný dovoz ruských zemědělských výrobků do EU pod záminkou potravinové bezpečnosti a požádá o sankce vůči podobnému importu,“ řekl polský představitel.Podle informace agentury Sadoś prohlásil, že „sankce musí být zavedeny neodkladně, zejména s ohledem na nedávné problémy EU s ukrajinskými obilovinami“.Až dosud se Evropská komise zdržovala sankcí proti dodávkám ruských potravin na trhy EU a odvolávala se přitom na možné ohrožení globálního potravinového řetězce.25. února Evropská unie uvedla v platnost v pořadí již desátý balíček sankcí proti Rusku, v němž byla rozšířena exportně-importní a osobní omezení a take zavedeny nové zákazy činnosti ruských médií. V Evropské komisi odhadli další balíček sankcí na 11,4 miliardy eur. V EU přitom podotkli, že export Evropské unie do Ruska se teď snížil téměř o polovinu ve srovnání s rokem 2021, a import do EU byl snížen prakticky o 60 %.V RF nejednou prohlásili, že země odolá sankčnímu tlaku, který začal Západ vyvíjet na Rusko před několika lety a zesiluje ho i nadále. V Moskvě podotýkali, že Západu chybí odvaha, aby uznal neúspěch sankcí proti RF. V samotných západních zemích nejednou zazněly hlasy o tom, že protiruské sankce jsou neúčinné. Prezident RF Vladimir Putin již dříve prohlásil, že politika zadržování a oslabování Ruska je dlouhodobou strategií Západu, a že sankce způsobily vážné škody celé světové ekonomice. Podle jeho slov je hlavním cílem Západu ztrpčit život milionům lidí.

https://cz.sputniknews.com/20230502/v-polsku-pripustili-ze-mohou-pozadat-rusko-o-reparace-19402140.html

polsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

polsko, rusko, potraviny, sankce