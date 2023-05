https://cz.sputniknews.com/20230509/kyjev-se-stal-rukojmim-statniho-prevratu-a-vyjednavacim-zetonem-v-rukou-zapadu-rekl-putin-19411546.html

Putin: Zdá se, že naši odpůrci zapomněli, k čemu vedly šílené nároky nacistů na ovládnutí světa

Putin: Zdá se, že naši odpůrci zapomněli, k čemu vedly šílené nároky nacistů na ovládnutí světa

Ruský prezident Vladimir Putin blahopřál Rusům ke Dni vítězství. Prezident ve svém projevu na Rudém náměstí připomněl hrdiny Velké vlastenecké války, poukázal... 09.05.2023, Sputnik Česká republika

Putin zdůraznil, že účastníci války za cenu nezměrné odvahy a obrovských obětí zachránili lidstvo před nacismem, díky čemuž se jejich jména zapíší do historie.Zdůraznil, že proti Rusku byla rozpoutána válka.Dodal, že civilizace se nyní nachází v zlomovém bodu.„Proti naší vlasti se opět rozpoutala skutečná válka. Ale postavili jsme se na odpor mezinárodnímu terorismu, ochráníme obyvatele Donbasu a zajistíme naši bezpečnost,“ zdůraznil Putin.Putin poznamenal, že Moskva chce do budoucna mír, svobodu a stabilitu a pro Rusko neexistují žádné nepřátelské národy ani na západě, ani na východě. Zdůraznil, že jakákoli ideologie nadřazenosti je nechutná, zločinná a smrtící.Západní elity ale mluví o své výlučnosti, štvou lidi a vyvolávají krvavé konflikty, rozsévají nenávist, rusofobii a agresivní nacionalismus, ničí tradiční rodinné hodnoty, které z člověka dělají člověka.Putin poznamenal, že ruští odpůrci se z událostí z poloviny minulého století nepoučili.Putin připomněl, že v některých západních zemích se ničí pomníky sovětským vojákům a vytváří se kult nacismu. Podle Putina takové znehodnocování hrdinství a obětí generace vítězů je zločinem a přímým revanšismem ze strany těch, kteří cynicky a otevřeně připravovali novou kampaň proti Rusku, kteří shromáždili neonacistickou havěť z celého světa.Putin upozornil, že právě tato politika Západu vedla ke konfliktu na Ukrajině.Putin připomněl hrdinství národů SSSR a jejich oběti.Ruský prezident uvedl, že bitvy, které rozhodují o osudu Ruska, se pro Rusko vždy staly posvátnými.„Bitvy rozhodující o osudu naší země byly vždy vlastenecké, národní a svaté. Jsme věrni odkazu našich předků. Hluboko a jasně chápeme, co znamená být hodni výšin jejich vojenských, pracovních a morálních úspěchů. Jsme hrdí na členy speciální vojenské operace. Na všechny, kteří bojují v prvních liniích. Na ty, kteří pod palbou zajišťují frontové linie, zachraňují raněné. Není dnes většího cíle než vaše bojová práce. Bezpečnost naší země dnes stojí na vás. Budoucnost našeho státu a našeho lidu závisí na vás. Vy plníte svou vojenskou povinnost se ctí, bojujete za Rusko. Vaše rodiny, děti a přátelé stojí za vámi. Čekají na vás. Jsem si jist, že cítíte jejich bezmeznou lásku. Celá země se shromáždila na podporu našich hrdinů. Každý je ochotný pomoci. Modlíme se za vás. Kamarádi, přátelé, milí veteráni, dnes každá z našich rodin uctívá veterány Velké vlastenecké války. Vzpomínají na své příbuzné, na své hrdiny, kladou květiny k válečným pomníkům," řekl Putin.

https://cz.sputniknews.com/20230509/zive-v-moskve-zacala-vojenska-prehlidka-u-prilezitosti-78-vyroci-vitezstvi-nad-fasismem-19411275.html

