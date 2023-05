V Kyjevě promluvili o pokusech přinutit Ukrajinu k zahájení jednání s Ruskem

https://cz.sputniknews.com/20230511/v-kyjeve-promluvili-o-pokusech-prinutit-ukrajinu-k-zahajeni-jednani-s-ruskem-19414688.html

Šéf SNBO (Rady národní bezpečnosti a obrany) Danilov promluvil o pokusech přesvědčit Kyjev, aby přistoupil na jednání s Moskvou podle ruských podmínek, ale... 11.05.2023, Sputnik Česká republika

Jiné státy se snaží přinutit Ukrajinu, aby přistoupila na jednání s Ruskem podle ruských podmínek, avšak Kyjev to neudělá, prohlásil tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny (SNBO) Oleksij Danilov, informuje portál Strana.Ale podle Danilova bude Ukrajina jednat pouze podle vlastních podmínek, rozhodnutí o tom bude přijímat prezident Volodymyr Zelenskyj. Mezi podmínkami zahájení jednání nazval stažení ruských vojsk ke hranicím Ukrajiny z roku 1991.List The Wall Street Journal napsal 7. května s odkazem na zdroje z řad evropských úředních osob, že se klíčoví představitelé v Radě národní bezpečnosti USA vyslovili pro jednání Moskvy a Kyjeva, ale na ministerstvu zahraničí a v CIA jsou skeptičtější a chtějí nejdřív vidět, jak bude probíhat ukrajinská ofenzíva. List píše, že v myšlení Západu došlo k „změně,” včetně proto, že začal považovat Čínu za eventuálního zprostředkovatele v urovnání.Na začátku dubna vyzvali lídři Čínské lidové republiky a Francie Si Ťin-pching a Emmanuel Macron strany konfliktu k jednáním. V Itálii také prohlásili, že by chtěli přinutit Moskvu a Kyjev k zahájení jednání.Rusko víckrát prohlásilo, že je připraveno na dialog. Nehodlá ale přistoupit v této otázce na „cizí podmínky,” řekl mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. V Kremlu prohlásili, že Ukrajina má na jednáních vzít v úvahu „situaci de facto a nové reálie.”

Zprávy

kyjev, ukrajina, rusko