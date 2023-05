https://cz.sputniknews.com/20230511/v-pakistanu-zahynulo-behem-protestu-prinejmensim-deset-lidi-19414802.html

V Pákistánu zahynulo během protestů přinejmenším deset lidí

V Pákistánu zahynulo během protestů přinejmenším deset lidí

Přinejmenším deset lidí zemřelo v Pákistánu během protestů, které vypukly kvůli zatčení bývalého premiéra, lídra opoziční strany Tehrik- e-Insaf Imrana Hana... 11.05.2023, Sputnik Česká republika

„Přinejmenším deset lidí bylo zabito, asi 290 utrpělo zranění, a přes 1,9 tisíce demonstrantů bylo zadrženo během střetů s policií po celé zemi,” informuje televize.Protesty v pákistánských městech vypukly v úterý večer po zadržení expremiéra, vůdce opoziční strany Tehrik-e-Insaf Imrana Hana, Han byl zadržen v úterý příslušníky Národního byra pro výkazy (ekonomická rozvědka) v rámci případu Al Kádir. Podle verze vyšetřování založil spolu s manželkou a lídry jeho strany trust na založení Univerzity Al-Kádir a svými aktivitami způsobil škodu státnímu rozpočtu v částce 50 miliard rupií. Ve středu zatkl soud v Islámábádu Hana na osm dní.Kromě Hana zadržela policie vicepremiéry Tehrik-e-Insaf Favada Čaudriho a Šacha Mahmuda Kurešiho a také generálního tajemníka strany Asada Umara.Brzy po zadržení Hana vyzvala jeho strana k masovým mítinkům po celé zemi. Pákistánská vláda nařídila v reakci na to vyslání armádních jednotek do provincií Paňdžáb a Khyber Pakhtunkhwa a také do hlavního města Pákistánu, kde se konají největší protesty.

