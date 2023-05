https://cz.sputniknews.com/20230512/britsti-astronomove-objevili-nejvetsi-v-dejinach-kosmickou-explozi-19415786.html

Britští astronomové objevili největší v dějinách kosmickou explozi

Britští astronomové objevili největší v dějinách kosmickou explozi

Britští astronomové objevili největší za celé dějiny pozorování kosmickou explozi, která je stonásobně větší než Sluneční soustava a trvá již tři roky, napsaly... 12.05.2023

„Astronomové vyfotografovali největší kosmickou explozi, která kdy byla pozorována. Jak se předpokládá, k této události došlo následkempohlcení supermasivní černou dírou obrovského plynového oblaku,“ uvádí se v novinové zprávě.Podle slov vedoucího výzkumu na Southamptonské univerzitě v Anglii doktora Philipa Wisemana dříve zaznamenaný záblesk v průběhu jednoho roku neupoutával pozornost vědců, avšak se zvyšováním jeho jasu se astronomové rozhodli provést dodatečná pozorování. V konečném důsledku poté, co byla zjištěna vzdálenost – osm miliard světelných let – se stal jasným obrovský rozsah tohoto jevu, píše list.Exploze, která dostala označení AT2021lwx, trvá již přes tři roky, což ji dělá nejmohutnější za celou dobu pozorování. Není však nejjasnější, tento titul patří právem gama záblesku GRB 221009A, který byl zaznamenán v minulém roce a nehledě na svůj jas trval pouhých několik minut, vysvětluje autor článku.Příčinou exploze je podle názoru vědců pohlcení supermasivní černou dírou obrovského plynového oblaku, jehož rozměry mohou několikatisíckrát přesahovat rozměry Slunce, píší noviny.Podotýká se, že výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Britští astronomové z Durhamské univerzity objevili jednu z největších černých děr, jejíž hmotnost přesahuje přibližně 33miliardkrát hmotnost Slunce.

