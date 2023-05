Ministr vnitra Turecka promluvil o zasahování USA do voleb v jeho zemi

https://cz.sputniknews.com/20230512/ministr-vnitra-turecka-promluvil-o-zasahovani-usa-do-voleb-v-jeho-zemi-19415673.html

Ministr vnitra Turecka Süleyman Soylu prohlásil, že USA zasahují do voleb v Turecku. 12.05.2023, Sputnik Česká republika

Soylu je znám svými ostrými výroky na adresu Západu.Obvinil dříve USA z pokusu o vytvoření teroristického státu u hranic Turecka. Po loňském teroristickém činu v Istanbulu prohlásil, že Ankara nepřijímá soustrast Washingtonu. V průběhu schůzky s mládeží řekl, že USA „i nadále ztrácejí dobrou pověst“, že celý svět „nenávidí Ameriku“, a že Evropa je „pěšcem USA“. Ve středu obvinil Washington z pokusů o zasahování do voleb v zemi.„USA zasahují do těchto voleb… Vědí o tom už všichni v této zemi, prohlašuje to sám prezident USA. Útok na Muharrema Ince… Je jasné, odkud to pochází, odkud se to koordinovalo. To je Amerika. V posledních dnech zaktivizoval pan Biden své lidi v Turecku,“ prohlásil Soylu v interview pro CNN Türk.Vůdce strany Memleket Muharrem Ince oznámil odvolání své kandidatury tři dny před volbami, teď budou o úřad prezidenta ucházet tři politici: úřadující prezident Tayyip Erdogan, kandidát za sedm opozičních stran Kemal Kiliçdaroglu a kandidát za koalici Ata Sinan Ogan.Prezidentské a parlamentní volby v Turecku se mají konat 14. května. Druhé kolo prezidentských voleb v případě, když nezíská ani jeden kandidát 50% hlasů, je naplánováno na 28. května.

