Média: Zelenskyj chtěl vyhodit do povětří ropovod Družba

Média: Zelenskyj chtěl vyhodit do povětří ropovod Družba

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj učinil neveřejně návrh na vyhození do povětří ropovodu Družba a na okupaci příhraničních ruských území, píše list The... 14.05.2023, Sputnik Česká republika

„Ukrajinský vůdce za zavřenými dveřmi navrhl odvážnější krok – okupování ruských vesnic, aby získal vliv nad Moskvou, a bombardování ropovodu, kterým je dodávána ruská ropa do Maďarska, které je členem NATO,“ píše se v článku.Na internetu zveřejněné dokumenty obsahují také osobní korespondenci Zelenského s jeho pomocníky a vojenským velením. Je z ní jasné, že nehledě na prohlášení o nepoužití západních zbraní k útokům na ruské území se ukrajinský prezident těchto plánů nevzdal.V dokumentech se kromě toho píše o Zelenském jako o „vůdci s agresivními instinkty”, jehož postava ostře kontrastuje s jeho obrazem klidného a vytrvalého státníka.Upřesňuje se, že Zelenskyj na konci ledna přišel s návrhem zaútočit na Rusko a zároveň přesunout pozemní jednotky na jeho území za účelem „okupace blíže nespecifikovaných pohraničních měst“.Na další schůzce, jež se konala v únoru s generálem Valerijem Zalužným, vyslovil ukrajinský prezident obavy kvůli tomu, že OSU „nemá dalekonosné rakety, které by dosáhly míst dislokace vojsk v Rusku, a nic, čím by se dalo na ně zaútočit.”Dále Zelenskyj navrhl, aby Ukrajina „zaútočila na neuvedená místa dislokace (pozn. red.: ruské armády) v Rostově na Donu s použitím bezpilotních letounů,” píše se v článku.Ropovod Družba začíná v Almeťjevsku, vede přes Brjansk a dále se větví na dva úseky, severní (přes území Běloruska směrem na Polsko) a jižní (po ukrajinském území směrem na Maďarsko, Slovensko a Česko).

