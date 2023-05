https://cz.sputniknews.com/20230514/vuci-promluvil-o-brzkem-odchodu-z-funkce-predsedy-vladnouci-srbske-strany-19418934.html

Vučić promluvil o brzkém odchodu z funkce předsedy vládnoucí srbské strany

Srbský prezident Aleksandar Vučić řekl novinářům, že se chystá v nejbližší době odejít z funkce předsedy vládnoucí Srbské pokrokové strany. 14.05.2023, Sputnik Česká republika

„Za několik dní již nebudu předsedou politické strany. Lhali (pozn. red.: oponenti) i v tom, že se to nikdy nestane. Vysvětlím všechno lidem na tomto velkém sjezdu, atd.,” řekl.Sjezd vládnoucí strany se má konat 26. května. Podle Vučiće se má stát největším v srbských dějinách a schválit pro stranu a zemi důležitá rozhodnutí. Prezident rovněž prohlásil, že chce založit rozsáhlé nadstranické hnutí.Vučić také zdůraznil, že se nechystá odvolat z funkce ministra vnitra Bratislava Gašiće, nehledě na žádost opozice. Nevyloučil možnost rozhodnutí provést nové parlamentní volby.Opoziční Demokratická strana, Lidová strana, Strana svobody a spravedlnosti a některá další opoziční hnutí uspořádaly 8. května protestní pochod od Skupštiny k budově vlády pod heslem Srbsko proti násilí. Podle slov organizátorů se pochodu zúčastnilo 50 tisíc lidí. Ministerstvo vnitra to oficiálně nekomentovalo.Vučić tenkrát prohlásil, že opozice využívá k politickým cílům emoce obyvatelstva v souvislosti se dvěma masovými vraždami. Podle jeho údajů přišlo na protestní akci maximálně devět tisíc lidí.Tento pátek svolali organizátoři občany, kteří pak večer klidně pochodovali centrem města od Skupštiny k mostu Gazela přes řeku Sáva, po němž vede automobilová dálnice z Budapešti do Soluni, a zablokovali most. Vyzvali občany k dalšímu protestu v pátek 19. května před budovou parlamentu. Podle oficiálních údajů byly fotografie masové účasti demonstrantů 12. května falešné a byly vytvořené programy grafického designu.Předtím byl na sociálních sítích zveřejněn první požadavek protestujících, což je zabavení licencí na vysílání televizních stanic Pink a Happy TV a zákaz pořadů povzbuzujících násilí, agresi a amorálnost, zvlášť reality show. Druhým požadavkem je demise ministra vnitra Bratislava Gašiće a šéfa Agentury pro bezpečnost a informace Aleksandara Vulina. Třetí požadavek spočívá ve svolání zvláštního zasedání Skupštiny s cílem určení míry odpovědnosti vlády za situaci v oblasti bezpečnosti Srbska.

