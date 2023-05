https://cz.sputniknews.com/20230515/italsky-ministr-zahranici-predpovedel-migracni-krizi-v-pripade-neprodlouzeni-dohody-o-obili-19420076.html

Italský ministr zahraničí předpověděl migrační krizi v případě neprodloužení dohody o obilí

Italský ministr zahraničí předpověděl migrační krizi v případě neprodloužení dohody o obilí

Na takzvané dohodě o obilí závisí miliony životů, její neprodloužení může způsobit nebezpečný přítok migrantů z afrických zemí, prohlásil italský ministr... 15.05.2023

„Je to scénář, který nechceme projednávat, v sázce jsou životy milionů lidí žijících v nouzi. Vypukne krize v zemích střední Afriky a jižně od Sahary, což spolu s válkou v Súdánu může spustit velmi nebezpečnou spirálu na migrační frontě,” prohlásil.Italský ministr zdůraznil, že nestabilita kvůli nedostatku obilovin a základních potravin může vyvolat novou vlnu (migračních) proudů.Otázka dodávek potravin přes Černé moře je podle Tajaniho hlavní příčinou znepokojení Itálie spolu se situací v Záporožské jaderné elektrárně. „Počítáme s nezávislým zprostředkováním Turecka,” řekl ministr.Tajani se v rozhovoru dotkl také nedávného vyhrocení ve vztazích mezi Římem a Paříží po prohlášeních hlavy francouzského ministerstva vnitra ohledně neschopnosti Itálie zvládnout migrační problém. Tajani řekl, že se po zrušení jeho návštěvy v Paříži hodlá setkat s francouzskou kolegyní Catherine Colonnovou koncem května v Oslu.Černomořská dohoda o obilí, kterou 22. července 2022 podepsali zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, stanovuje vývoz ukrajinských obilovin, potravin a hnojiv přes Černé moře ze tří přístavů včetně Oděsy.Zkoordinované plavbě lodí se věnuje Společné koordinační středisko v Istanbulu. Prezident RF Vladimir Putin upozornil na to, že Západ vyváží větší část ukrajinského obilí do vlastních států a nikoli do afrických zemí, jež to nutně potřebují. 18. března 2023 prodloužilo Rusko dohodu o 60 dní do 18. května. Ukrajina trvá na tom, že dohoda byla prodloužena o 120 dní.Dohoda o obilí je součástí balíčkové dohody. Druhou část tvoří memorandum Ruska a OSN podepsané na tříleté období, které stanoví odblokování ruského exportu potravin a hnojiv, opětovné připojení Ruské zemědělské banky k SWIFT, obnovení dodávek zemědělské techniky, náhradních dílů a servisních služeb, spuštění znovu potrubí na dopravu čpavku Toljatti-Oděsa a řadu dalších opatření. V Moskvě připomněli, že tato část dohody nebyla dosud splněna.

