https://cz.sputniknews.com/20230517/rusti-vojaci-bojuji-s-primymi-nasledovniky-nacismu-prohlasil-putin-19422237.html

Ruští vojáci bojují s přímými následovníky nacismu, prohlásil Putin

Ruští vojáci bojují s přímými následovníky nacismu, prohlásil Putin

Putin: Ruští vojáci bojují v průběhu speciální operace s přímými následovníky nacismu. 17.05.2023, Sputnik Česká republika

2023-05-17T14:39+0200

2023-05-17T14:39+0200

2023-05-17T14:39+0200

svět

rusko

židé

židovství

nacismus

vladimir putin

kreml

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/15/19013485_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7416e99cab6ef386cf42eaf3d75e84c2.jpg

Prezident Ruska Vladimir Putin poblahopřál ruským Židům a všem, kdo slaví Den záchrany a osvobození, a prohlásil, že vojáci a velitelé RF bojují dnes v průběhu speciální vojenské operace s přímými následovníky nacismu. Pozdravný telegram byl zveřejněn na webových stránkách Kremlu.Den záchrany a osvobození je věnován 9. květnu roku 1945, tehdy to byl 26. ijar podle židovského kalendáře. Datum je pohyblivé a letos připadá „židovský Den vítězství“ na 17. května. Je to mladý svátek, je mu pouhých 10 let, připomíná se však v židovských obcích po celém světě.Podotkl, že toto datum zaujímá zvláštní místo v židovském náboženském kalendáři a slouží zachování památky na hrdinský čin vojáků Rudé armády a armád spojeneckých zemí v protihitlerovské koalici, kteří zachránili židovský a jiné národy před nacismem.Putin vyjádřil jistotu v tom, že široké oslavy tohoto dne přispějí k upevňování tradic ruských Židů a k vlastenecké výchově mládeže.

https://cz.sputniknews.com/20230509/kyjev-se-stal-rukojmim-statniho-prevratu-a-vyjednavacim-zetonem-v-rukou-zapadu-rekl-putin-19411546.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, židé, židovství, nacismus, vladimir putin, kreml