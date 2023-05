https://cz.sputniknews.com/20230517/zacharovova-oznacila-cestu-zelenskeho-na-zapad-za-pokus-ozivit-zajem-o-ukrajinu-19422477.html

Svými návštěvami západních zemí se pokouší ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu upoutat pozornost k tomu, co se děje na ukrajinském území. Jak prohlásila 17. května oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová, tento zájem nyní katastrofálně klesá.Zacharovová dodala, že se krize na Ukrajině dotkla prakticky každé země a obyvatelé jiných států si kladou odůvodněnou otázku: kdy to všechno skončí? Kladou ji také západním lídrům, aniž by dostávali odpověď.

