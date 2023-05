https://cz.sputniknews.com/20230518/cnn-se-dozvedela-ze-biden-planuje-poslat-blinkena-a-yellenovou-do-ciny-19423012.html

CNN se dozvěděla, že Biden plánuje poslat Blinkena a Yellenovou do Číny

CNN se dozvěděla, že Biden plánuje poslat Blinkena a Yellenovou do Číny

Jako první má cestovat Blinken, konkrétní data nebyla zatím uvedena, praví se v televizní zprávě. Návštěva ministra zahraničí byla na začátku roku zrušena... 18.05.2023, Sputnik Česká republika

Administrativa prezidenta USA Joea Bidena zvažuje možnost návštěvy vysokých představitelů v Číně, informuje CNN s odkazem na vlastní zdroje.Projednává se vyslání čtyř úředních osob. Jde o ministra zahraničí Antonyho Blinkena, ministryni financí Janet Yellenovou, ministryni obchodu Ginu Raimondovou, a zvláštního vyslance Bílého domu pro klima Johna Kerryho. Kdo z nich se kdy vydá do Číny, není zatím jasné dokonce informátorům televize, kteří se účastní plánování těchto návštěv, praví se v zprávě.Během více než dvouletého Bidenova prezidentství nezavítal do Číny žádný člen jeho vlády. Na začátku roku tuto návštěvu plánoval ministr zahraničí Antony Blinken, ale byla zrušena kvůli incidentu s čínskou sondou v nebi nad USA. Americká vláda obvinila Peking z použití přístroje k sledování strategických objektů, sonda byla sestřelena nad Atlantikem. Čína prohlásila, že to byla sonda meteorologická a označila reakci Washingtonu za neúměrnou. Dva informátoři CNN tvrdí, že Blinken bude první člen americké vlády, který se vydá do Číny. Konkrétní data nebyla zatím stanovena, praví se v televizní zprávě.

joe biden, antony blinken, čína, usa