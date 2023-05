https://cz.sputniknews.com/20230518/lukasenko-rusko-mohlo-pred-rokem-uzavrit-nevyhodnou-smlouvu-s-ukrajinou-19423214.html

Lukašenko: Rusko mohlo před rokem uzavřít nevýhodnou smlouvu s Ukrajinou

Lukašenko: Rusko mohlo před rokem uzavřít nevýhodnou smlouvu s Ukrajinou

Rusko bylo loni na jaře připraveno k uzavření smlouvy s Ukrajinou za nevýhodných podmínek pro sebe, řekl běloruský prezident Alexandr Lukašenko. 18.05.2023, Sputnik Česká republika

„Ruští parlamentní poslanci se toho bezprostředně zúčastnili od prvního dne. Navrhli jsme zahájení jednání. No dobře, poprali jsme se, teď si pohovoříme, zastavíme tuto válku. Tři kola se konala v Bělorusku. Pak se ale něco nelíbilo Zelenskému, nebo stalo se něco, odcestovali do Turecka. Dobře, budeme jednat v Turecku. Dali jsme na stůl návrh smlouvy. Kdyby ho Rusko dnes přečetlo, zbláznilo by se. Byla pro něj absolutně nevýhodná. Rusko ale souhlasilo," cituje Lukašenkova slova, která řekl na schůzce s účastníky zasedání Rady Parlamentního shromáždění Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (PS OSKB) jeho tisková služba.Běloruský lídr sdělil, že má na stole návrh této smlouvy. Podle jeho slov, jakmile Rusko přistoupilo na mírové iniciativy, byl návrh smlouvy hozen do koše. Běloruský prezident poznamenal, že předběžné podmínky Ukrajiny mají za cíl zabránit jednáním. „Jaké mohou být předběžné podmínky? Je třeba usednout ke stolu a vypracovat na jednáních veškeré podmínky,” řekl na závěr Lukašenko.

