https://cz.sputniknews.com/20230518/media-usa-povazuji-pristich-pet-mesicu-konfliktu-na-ukrajine-za-rozhodujici-pro-kyjev-19423107.html

Média: USA považují příštích pět měsíců konfliktu na Ukrajině za rozhodující pro Kyjev

Média: USA považují příštích pět měsíců konfliktu na Ukrajině za rozhodující pro Kyjev

Západní státy mohou zachovat dnešní míru vojenské podpory Ukrajiny během roku nebo možná dvou, ale ne víc, píše The Financial Times. 18.05.2023, Sputnik Česká republika

2023-05-18T20:45+0200

2023-05-18T20:45+0200

2023-05-18T20:45+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

usa

ukrajina

speciální operace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/15/19014340_0:47:1939:1138_1920x0_80_0_0_ed8bd530bfe5b8433974078bd25149da.jpg

Americká vláda považuje příštích pět měsíců za rozhodující pro výsledek konfliktu na Ukrajině a za poslední reálnou šanci Kyjeva změnit situaci na bojišti, píše list The Financial Times s odkazem na zdroje ze spojeneckých zemí USA, jež pravidelně kontaktují ohledně toho Washington.Noviny uvažují o dalším vývoji konfliktu v rozhovoru s 10 zdroji v těchto zemích. Evropské úřední osoby jsou stále víc znepokojené pomocí Ukrajině v příštím roce, když v USA bude zahájena prezidentská kampaň.Nejmenované americké osoby přitom řekly listu, že na podporu Kyjeva během dalších pěti měsíců stačí již předběžně schválené prostředky, včetně v rámci protiofenzívy plánované OSU. Evropští spojenci mají ale zároveň pochybnosti ohledně možnosti použití amerického balíčku pomoci Ukrajině v částce 48 miliard dolarů, poněvadž si to vyžaduje hlasování v Kongresu na podzim letošního roku.Nejmenovaný evropský úředník řekl, že „nikdo neví,” jaký bude výsledek diskusí o tom v USA. Také prohlásil, že dnešní úroveň pomoci dokážou západní země zachovat do roku, možná dva roky, ale nikoli déle. „Nemůžeme věčně poskytovat stejné částky,” poznamenal zdroj.Prezident USA Joe Biden nevykázal záměr snížit pomoc Ukrajině, ale připravuje se na kampaň znovuzvolení, připomíná list. Jeho soupeřem bude pravděpodobně Donald Trump, který kritizuje neomezenou pomoc Ukrajině, píše list. „Prezident Biden velmi jasně vyslovil podporu Ukrajiny v takové míře, které bude zapotřebí,” řekli FT v tiskové službě Bílého domu.

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, ukrajina, speciální operace