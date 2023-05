https://cz.sputniknews.com/20230520/hdp-na-jednoho-obyvatele-v-rusku-se-podle-vysledku-roku-2022-priblizil-k-rekordu-19424564.html

HDP na jednoho obyvatele v Rusku se podle výsledků roku 2022 přiblížil k rekordu

Podle této informace činil HDP na jednoho obyvatele podle výsledků minulého roku 15,44 tisíce USD a zvýšil se za rok o 22,3 %, čili o 2,82 tisíce USD. Je to maximální úroveň od roku 2013, kdy tento ukazatel činil rekordních 15,93 tisíce USD.Z jednoho sta prozkoumaných zemí se v 74 HDP na jednoho obyvatele v minulém roce zvyšoval. Největší růst byl zaznamenán v Guyaně (89,1 %), Arménii (40,6 %), Gruzii (33,4 %), Kuvajtu (32,7 %) a na Seychelských ostrovech (31 %).Ve 25 zemích se tento ukazatel snižoval, z nichž 19 se nachází v Evropě. K největšímu poklesu HDP na jednoho obyvatele došlo v Japonsku (-15,2 %), Švédsku (-8,6 %) a Koreji (-7,9 %). Do první desítky se dostaly také Maďarsko, Francie, Chile, Finsko, Lucembursko, Německo a Itálie.Ruské zdroje dříve oznámily s odvoláním na národní statistické služby, že Rusko se podle výsledků minulého roku vrátilo do první desítky ekonomik světa. Došlo k tomu poprvé za osm let.

