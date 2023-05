https://cz.sputniknews.com/20230521/georgian-airways-zakazala-gruzinske-prezidentce-cestovat-letadly-spolecnosti-19425167.html

Georgian Airways zakázala gruzínské prezidentce cestovat letadly společnosti

Gruzínská národní letecká společnost Georgian Airways nepustí prezidentku Salome Zurabišviliovou na palubu svých letadel, prohlásil ředitel společnosti Tamaz... 21.05.2023, Sputnik Česká republika

Zkritizoval rovněž prezidentku za její postoj a činnost, které označil za zrádcovské.Ruský prezident zrušil 10. května vízovou povinnost s Gruzií a také zákaz pro ruské letecké společnosti na přímé lety do této republiky, První let z Moskvy přistál po čtyřleté přestávce na tbiliském letišti 19. května. Příští den odletělo do Ruska první letadlo Georgian Airways.

