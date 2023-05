Ministryně financí USA Yellenová prohlásila, že země brzy nebude s to obsluhovat státní dluh

https://cz.sputniknews.com/20230522/ministryne-financi-usa-yellenova-prohlasila-ze-zeme-brzy-nebude-s-to-obsluhovat-statni-dluh-19426045.html

Vláda má tedy najít východisko z krizové situace do 1 června. Podle Yellenové je to tvrdý krajní termín.Po 15. června se očekávají „vážné” daňové platby”, ale USA se sotva podaří dotáhnout to do tohoto data, zhodnotila situaci ministryně.Státní dluh USAStátní dluh USA to je dluh federální vlády věřitelům. Během 20 let si Washington půjčuje peníze na uhašení rozpočtového schodku. Věřitelé jsou jak soukromé osoby, tak země a velké fondy.V lednu dosáhla částka státního dluhu stanoveného stropu 31,381 bilionu dolarů. Dnes žádá Bílý dům Kongres, aby tento strop zvýšil bez žádných podmínek. Sněmovna reprezentantů, v které většinu tvoří republikáni, přitom navazuje tento krok na nezbytné snížení rozpočtových výdajů.

