Rusko chtělo dosáhnout bezpečnostního rámce, ale bylo nuceno zahájit speciální operaci na Ukrajině, řekl prezident Republiky srbské Milorad Dodik. 23.05.2023, Sputnik Česká republika

„Ruská federace, která se úporně snažila dosáhnout bezpečnostního rámce, se pokoušela zajistit záruky již dříve, ale byla nucena zahájit speciální vojenskou operaci,“ řekl Dodik na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.Prezident Republiky srbské popřál co nejrychlejší ukončení konfliktu na Ukrajině. Dodik řekl, že se od něj vyžaduje, aby Republika srbská uvalila sankce proti Rusku.Uvedl, že Republika srbská je pro to, aby se otázka konfliktu řešila na úrovni Ruské federace a Ukrajiny.Dodik zdůraznil, že speciální operace „není válkou mezi Ukrajinou a Ruskem, je to střet Západu, který využívá Ukrajinu k rozdmýchávání této války“.Vysvětlil také, že Republika srbská nesdílí „hysterický“ přístup Západu k situaci kolem Ukrajiny.Prezident Republiky srbské Milorad Dodik se domnívá, že, jak řekl v nedávném interview, „dnes je správnou politikou zůstat neutrální v rusko-ukrajinském konfliktu, neuvalovat sankce proti Rusku a nespojovat se se Západem proti nikomu“.Dodik řekl, že Bosna a Hercegovina neučinila žádná rozhodnutí o zavedení sankcí proti Rusku díky Republice srbské.„Spojené státy, které bojují za svobodu médií, samy uvalují sankce na média. Na Balkáně je málo zpravodajských pořadů o Rusku. Američané a Západ zde mají spoustu vlastních médií. Rusko má pouze Sputnik. USA chtějí zavřít všechna média, která se jim nelíbí,“ dodal Dodik.Ohledně členství v NATO Dodik prohlásil, že Srbsko bylo bombardováno NATO.Dodik prohlásil, že Západ svou koncepcí, že „kdo bude vládnout Eurasii, bude vládnout světu“, klame za účelem zapojení všech zemí do jednotného procesu všeobecného útoku na Rusko.Poslední setkání Milorada Dodika s Vladimirem Putinem se konalo v září 2022, po úterním rozhovoru s prezidentem Ruské federace Dodik v řekl, že je nakloněn spolupráci s Ruskem. Hlavním tématem byla energetická spolupráce, včetně výstavby nového plynovodu, který spojí Banja Luku se srbským přepravním plynovým systémem a získá plyn z Ruska.

