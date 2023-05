Šéf SBU prohlásil, že exploze na Krymském mostě byla nutná

https://cz.sputniknews.com/20230527/sef-sbu-prohlasil-ze-exploze-na-krymskem-moste-byla-nutna-19434276.html

Šéf Služby bezpečnosti Ukrajiny Vasilij Maljuk, kdy komentoval teroristický čin na Krymském mostě na podzim roku 2022, označil most za „logistickou trasu“, kterou bylo nutno „přeříznout“.„V souladu s normami našeho a mezinárodního zákonodárství a s obyčeji a tradicemi vedení války, a s přihlédnutím k tomu, že to byla logistická trasa, kterou jsme museli nepříteli přeříznout, určitá podobná opatření se podnikala,“ takto odpověděl Maljuk na otázku, jestli má Ukrajina nějaký vztah k teroristickému útoku na Krymský most v interview ukrajinskému novináři Dmytru Komarovovi.Šéf SBU zároveň odmítl upřesnit, o jaká opatření jde.A přitom náčelník Hlavní výzvědné správy ministerstva obrany Ukrajiny Kirill Budanov dříve popíral, že za útoky na Krymský most a na ruská vojenská letiště stojí ukrajinské speciální služby. V Rusku bylo po Budanovovi vyhlášeno mezinárodní pátrání, a byla mu předložena obvinění z teroristického útoku, ze založení teroristického společenství a z nezákonného obratu výbušnin a zbraní.Na Krymském mostě byl brzo ráno 8. října roku 2022 vyhozen do povětří nákladní automobil, v důsledku čehož se vznítilo osm železničních cisternových vozů a částečně se zřítila dvě rozpětí automobilové části mostu.

