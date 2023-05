https://cz.sputniknews.com/20230529/expert-erdogan-bude-cekat-na-zvoleni-trumpa-za-prezidenta-usa-19436356.html

Expert: Erdogan bude čekat na zvolení Trumpa za prezidenta USA

Expert: Erdogan bude čekat na zvolení Trumpa za prezidenta USA

Recep Tayyip Erdogan, který zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb v Turecku, bude čekat na zvolení za prezidenta USA Donalda Trumpa nebo někoho...

Erdogan zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb v Turecku s výsledkem přes 52 % hlasů, informoval předseda Nejvyšší volební komise Turecka Achmet Yener. Konečné výsledky voleb budou zveřejněny nejdřív 1. června.Sezer má za to, že nelze očekávat zvláštní změny ve vztazích Turecka s USA. Nejdůležitějším faktorem ve vztazích mezi Ankarou a Washingtonem bude podle jeho názoru přání Turecka normalizovat vztahy se Sýrií. „Pro USA to nebude snadné, protože po obnovení členství Sýrie v Lize arabských států dojde k ještě většímu urychlení procesu normalizace vztahů mezi Damaškem a Ankarou. východně východ od Eufratu, kritizují politiku Turecka v SAR,” řekl Sezer.„Vztahy s RF se budou nepochybně upevňovat, zejména budou zvýšeny investice RF do tureckých energetických projektů,” řekl Sezer. Trump stihl pogratulovat Erdoganovi dříve než Biden a na své stránce na Truth Social označil vítězství tureckého lídra za „velké a celkem zasloužené“.Biden slíbil během své předvolební kampaně v roce 2020 podporu turecké opozici v případě vítězství v amerických prezidentských volbách. V reakci na to obvinil mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin Bidena z nevzdělanosti, povýšenectví a pokrytectví. Podle zprávy CNN také Biden nazval Erdogana „autokratem“.

