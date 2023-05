„Připomeňme, že Zelenskyj ještě před pár lety prohlásil, že pokud někdo z občanů Ukrajiny se cítí být Rusem, tak ať pro budoucnost svých děti a vnuků táhne do Ruska. Připomeňme také to, co říkali pánové Danilov a Podoljak, a sice to, že po návratu Krymu a východních území Ukrajiny budou vyhlazovat všechno ruské, a to včetně fyzické likvidace ruských občanů. Taková pozice Západu a jejich zaměřenost výhradně na tuto barbarský a zvířecí vzorec Zelenského znamená, že jsou připraveni podporovat genocidu. Nemám co k tomu dodat,” vysvětlil ruský ministr zahraničí.