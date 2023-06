https://cz.sputniknews.com/20230601/zdroj-mluvil-o-provokaci-sbu-kvuli-fejku-o-ruskem-unosu-deti-19440350.html

Zdroj promluvil o provokaci SBU kvůli fejku o ruském únosu dětí

Zdroj promluvil o provokaci SBU kvůli fejku o ruském únosu dětí

Bezpečnostní služba Ukrajiny spolu s nadací Save Ukraine Foundation připravuje propagandistickou kampaň zahrnující děti a jejich rodiče údajně násilně... 01.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-01T11:05+0200

2023-06-01T11:05+0200

2023-06-01T12:23+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/410/75/4107579_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_0f4d586dbee80ff59eed13e73fef6b21.jpg

Z Ukrajiny podle něj do Ruska organizovaně přicestovalo celkem sedm žen.Sputnik má video rozhovoru s jednou z nich, Taťanou Bodak, matkou nezletilého studenta námořní střední školy, který byl v říjnu evakuován z Chersonu. Brzy bude mladému muži 18 let - přijde věk povolání do armády. Na Ukrajině jsou branci zapojeni do bojových akcí.Bodak řekla, že po příchodu ukrajinských jednotek byla odvezena z Chersonu do Chmelnické oblasti. Tam ji kontaktovali pracovníci SBU a prokuratury s tím, že její syn je na mezinárodním seznamu hledaných osob.Podle svých slov chtěla vzít syna a sloučit rodinu, ale kvůli byrokratickým překážkám nemohla získat pas. Poté, co nejstarší dcera zveřejnila výzvu o pomoc na sociálních sítích, kontaktovali ji zaměstnanci nadace Save Ukraine Foundation a brzy dostala pas.Ženě byla také nabídnuta pomoc při organizaci cesty do Ruska přes Polsko a Bělorusko a nadace uhradila veškeré cestovní náklady. Zároveň dostala podmínku: poskytnout rozhovor po návratu na Ukrajinu.Dodala, že nyní pochybuje, zda by se její syn měl vrátit na Ukrajinu, protože „už to začíná být děsivé“. Podle ženy se nyní chystá odjet ke své sestře do Voroněže, aby mladý muž mohl v novém akademickém roce pokračovat ve studiu na ruské škole.Začátkem tohoto týdne byla v Moskvě zadržena občanka Ukrajiny Olga Gurulja, která do Ruska přijela na pokyn nadace Save Ukraine spojené se SBU. Měla odvážet sirotky z nových krajů do zahraničí. Na videu, které má Sputnik k dispozici, žena přiznává, že měla vzít do péče děti z Geničesku, které ani neznala, odvézt je do Kyjeva a poté do Německa.

https://cz.sputniknews.com/20230531/soud-vynesl-bojovnikum-azovu-rozsudek-za-vrazdu-pokojnych-obyvatel-mariupolu-19439514.html

https://cz.sputniknews.com/20230531/zacharovova-promluvila-o-pozici-zapadu-vuci-utokum-dronu-na-moskvu-19439419.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, rusko