V Polsku promluvili o návratu „těžkých 90. let“

Ovzduší strachu, nejistoty a nedůvěry v Polsku svědčí o návratu „těžkých 90. let“, napsal pozorovatel INN Poland Konrad Bagiński. 02.06.2023, Sputnik Česká republika

„Reality jsou takové, že zločinnost roste, lidé se cítí ohroženi. Majitelé obchodů počítají ztráty, lidem kradou auta nebo náhradní díly. V jistém slova smyslu se nám vracejí 90. léta. A to znamená, že náš život nemůžeme označit za dobrý. Týká se to jak zlodějů, tak i jejich obětí,“ prohlásil.V článku se uvádí, že nyní, když přijde zákazník do potravinového krámku v Polsku, pohlíží na něj prodavač jako na potenciálního zloděje. Novinář napsal, že z majitelů obchodů, s nimiž pohovořil, nebyl ani jeden, který by si nepostěžoval na lupiče.„Lidem pořád kradou jízdní kola… Správci domu ukradli dokonce metlu. Použitou,“ postěžoval si Bagiński.

