U Holešova se srazil osobní vlak s kamionem

„Čtyři zraněné jsme převáželi do Kroměřížské nemocnice, pět do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, z toho jednoho muže na urgentní příjem kvůli mechanismu poranění, kdy nemůžeme vyloučit nějaká další vnitřní vážná zranění. Byly tam dvě děti, 15 a 13 let, které jsme předávali úrazové ambulanci ve Zlíně," řekla mluvčí krajské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková.